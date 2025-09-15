27.8 C
Anna Falchi: “Il catcalling non è una molestia, non mi dà fastidio”

(Adnkronos) – “Il catcalling è una molestia? No, a me non dà fastidio”. Anna Falchi, ospite oggi di La volta buona, discute con Caterina Balivo sul tema del catcalling. “Quando ti fischiano per farti un complimento in modo un po’ selvaggio a me non dà fastidio, c’è sempre stato. La mattina quando vai a prendere un caffè in tuta e ti dicono ‘bella figliola’, sei sempre felice di un complimento: non ci trovo nulla di grave”, dice Anna Falchi, con una posizione opposta rispetto a quella della conduttrice. “Ci lamentiamo che non ci sono più gli uomini: è una cosa da maschio. E’ una molestia a tutti gli effetti? No, a me non dà fastidio. Mi è sempre successo e continua a succedermi. Sono dalla parte degli uomini, il politically correct in questo caso mi pare eccessivo. Equivale a sessualizzare il corpo di una donna? Ognuno fa le proprie scelte…”, aggiunge Anna Falchi. Caterina Balivo racconta la propria esperienza, ricordando quando da ragazzina era oggetto di attenzioni e complimenti non richiesti. “Non hai iniziato a credere più in te stessa, nel tuo fascino e nella tua avvenenza? No? Non ci scommetterei, nel subconscio non dispiace a nessuno, ma adesso fa comodo dire così”, replica l’ospite. “In studio nessuno mi ha applaudito? Siete tutte contrarie al catcalling?…” —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

