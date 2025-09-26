17.1 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Anna Moroni col tutore a ‘La volta buona’: “Sono stata molto fortunata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il medico mi ha detto che sono stata molto fortunata”. Anna Moroni è tornata nello studio de ‘La volta buona’ dopo un brutto incidente domestico. Ospite oggi, venerdì 26 settembre, nel salotto di Caterina Balivo, la cuoca si è presentata con un vistoso tutore al braccio e ha raccontato cosa le è accaduto. “Sono stata a Nerano qualche giorno a casa di una mia amica, ero felicissima. Dopo colazione, mi sono persa a fissare il panorama e salendo le scale non ho visto l’ultimo gradino”, ha detto. “Mi sono tenuta col braccio per non cadere di viso. Ma il dolore alla spalla era fortissimo”, ha raccontato Moroni. Accompagnata a Sorrento al Pronto Soccorso, le è stata diagnosticata una lussazione alla spalla: “Dalla lastra hanno visto che mi era uscita la spalla. Mi hanno rimessa in sesto e mi hanno detto che dovrò indossare il tutore per un po’ di giorni”. A dieci giorni dalla caduta, Anna Moroni si è recata oggi dal fisioterapista per la visita di controllo: “Mi ha detto che per la mia età sono stata molto fortunata”, ha concluso.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.1 ° C
19.1 °
16.8 °
86 %
4.1kmh
75 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)vigili del fuoco (10)Serie A (10)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati