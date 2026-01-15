11.3 C
Annabella Martinelli trovata morta, la 22enne era scomparsa il 6 gennaio

(Adnkronos) – È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni allontanatasi da casa la sera del 6 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario. 

La giovane era uscita di casa alle 20 del 6 gennaio, a bordo di una bicicletta ritrovata chiusa con il lucchetto sabato scorso. La Procura di Padova aveva diffuso le ultime immagini delle telecamere, che l’avevano ripresa quella sera. Il corpo è stato rinvenuto non lontano dalla bicicletta. 

cronaca

