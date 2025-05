Annalisa Minetti, la confessione a Verissimo: “Ho lasciato mio marito, sto molto male”

(Adnkronos) – “Sto soffrendo tantissimo, ho solo bisogno di piangere”. Così Annalisa Minetti, ospite a Verissimo, ha raccontato del difficile periodo che sta attraversando da quando ha preso la decisione di interrompere il suo matrimonio con Michele Panzarino. La cantante e atleta paralimpica ha raccontato nello studio di Verissimo di aver deciso di separarsi dal marito in un periodo in cui ha sentito “un’enorme insoddisfazione” della sua vita. Annalisa Minetti, spinta da una “crisi”, ha riflettuto sul suo matrimonio: “Ho capito di aver perso la complicità con Michele. E nonostante sia una bellissima persona, ho scelto di chiudere questo matrimonio”, ha detto Annalisa Minetti, che era legata a Michele Panzarino dal 2014 e con cui ha avuto la figlia Elèna Francesca. “È come se in questi anni avessimo accantonato tante cose, che con il tempo si sono ingigantite. Quando ci hanno travolto, ero troppo stanca per affrontarle”, ha spiegato ancora la 48enne. Un matrimonio fatto, ormai, di “tanti silenzi, tanti ‘va bene così’, tanti ‘domani ci pensiamo’”. “Non ho avuto voglia di combattere – ha confessato la cantante – nonostante lui mi abbia chiesto di farlo. Ho ceduto alla stanchezza anche nella consapevolezza che a volte bisogna chiudere un capitolo per scriverne altri”. In lacrime, la cantante ha ammesso le sue debolezze: “Sto molto male e credo sia umano dirlo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)