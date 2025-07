Anne Hathaway e Meryl Streep tornano per ‘Il diavolo veste Prada 2’: ecco le new entry nel cast

(Adnkronos) – Il ceruleo sta per tornare di moda. ‘Il Diavolo Veste Prada 2’ è finalmente realtà. 20th Century Studios ha ufficialmente annunciato l’avvio della produzione del tanto atteso sequel del film cult del 2006, confermando il ritorno del cast originale e svelando una parata di nuove stelle pronta a varcare le porte della temibile redazione della rivista Runway. I fan possono tirare un sospiro di sollievo: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci riprenderanno i loro iconici ruoli, rispettivamente della glaciale direttrice Miranda Priestly, della sua assistente Andy Sachs, della collega Emily Charlton e del saggio direttore artistico Nigel Kipling. A loro si uniranno anche Tracie Thomas, che interpretava Lily, la migliore amica di Andy, e Tibor Feldman, nel ruolo del presidente della società madre di Runway. Ma il nuovo capitolo, come riportato in anteprima da Variety, si arricchisce di nuovi volti. Il cast dei nuovi arrivati include Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak e Pauline Chalamet (sorella maggiore di Timothée). A loro si uniranno anche il comico Caleb Hearon e le star di Broadway Helen J. Shen e Conrad Ricamora. Secondo Deadline, un ruolo ancora avvolto nel mistero è stato affidato a Simone Ashley, star di ‘Bridgerton’, mentre il celebre Kenneth Branagh tornerà a vestire i panni dell marito di Miranda Priestly. Grande assente, invece, sarà Adrian Grenier, che nel primo film aveva il ruolo di Nate, il fidanzato di Andy, e che non dovrebbe tornare per il sequel. Sebbene i dettagli della trama rimangano top-secret, la produzione è ufficialmente iniziata lo scorso 30 giugno. Per quanto riguarda l’uscita, non è stata ancora comunicata una data ufficiale, ma diverse fonti riportano che il film è atteso nelle sale cinematografiche per il primo maggio 2026. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)