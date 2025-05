Anthony Albanese, chi è il premier laburista australiano con origini italiane

(Adnkronos) – “Un riformista”. Così si descrive Anthony Albanese, che ha portato al trionfo in Australia il partito laburista, una rimonta all’ultimo nei sondaggi. E’ il primo Premier confermato per due mandati consecutivi da venti anni. Creatura della politica australiana, nel 2022 ha posto fine a quasi dieci anni di governo dei liberali, ma la sua storia si intreccia anche con l’Italia.

Nato nel 1963 da un flirt su una nave partita da Sydney e diretta nel Regno Unito, cresciuto con la mamma Maryanne, cattolica, nella convinzione che suo padre fosse morto in un incidente d’auto prima della sua nascita, solo da adolescente ha scoperto la realtà. Si è messo alla ricerca del padre dopo la morte della madre, nel 2002, come ha raccontato lui stesso negli anni passati alla tv australiana. Ed è poi venuto in Italia, per arrivare fino a Barletta, per conoscere Carlo Albanese, rintracciato pochi anni prima che morisse nel gennaio del 2014.

Laura in Economia a Sydney, ha presto abbracciato i laburisti. Anthony Albanese – ‘Albo’ – è stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1996, a 33 anni, è stato più volte ministro, anche vicepremier per qualche mese. Leader dei laburisti dal 2019, oggi ha portato il partito alla maggioranza assoluta. “Servire per essere il vostro Primo Ministro è il più grande onore della mia vita”, ha detto alla folla nelle sue prime dichiarazioni dopo la vittoria elettorale, una sconfitta impensabile solo fino a poche settimane fa per l’opposizione guidata da Peter Dutton, ex poliziotto a volte paragonato a Donald Trump per idee e retorica. Albanese ha subito ringraziato gli australiani che, “in un momento di incertezza a livello globale, hanno scelto l’ottimismo e la determinazione”, hanno scelto “un governo a maggioranza laburista”. Presto gli sono arrivate le congratulazioni del premier britannico Keir Starmer, del segretario di Stato Usa Marco Rubio e anche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)