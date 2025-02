Anticipo di primavera sull’Italia: temperature su e sole nel weekend, previsioni meteo

(Adnkronos) – Primavera in arrivo sull’Italia con temperature in risalita e sole su tutta la Penisola a partire già da domani secondo le previsioni meteo. Archiviata l’ondata di gelo artico che ci ha sfiorati e che punta ora verso il Medio Oriente, nelle prossime ore il tempo migliora. Parola di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, che conferma le ampie schiarite in arrivo, ad iniziare dal Nord e dalla Toscana.

Oggi 20 febbraio avremo ancora qualche pioggia su Maremma, Lazio e basso versante tirrenico, un po’ più diffusa sulla Sicilia; dal pomeriggio il cielo tornerà azzurro dal Nord alla Toscana con gli ultimi addensamenti tra Lazio e meridione associati a qualche ombrello aperto. Ma da venerdì 21 scoppierà una breve fase primaverile, in anticipo di un mese.

Venerdì 21 febbraio il sole tornerà dominante su tutta la Penisola: avremo più nubi solo sulle Isole Maggiori dove il cielo sarà un po’ più grigio, come lo diventerà dal pomeriggio quello della Liguria. Tutto sommato, però, il tempo sarà buono e le temperature in aumento anche di 5-6°C nei valori massimi! Toccheremo i 20 gradi sulle Isole Maggiori nonostante la maggiore nuvolosità sparsa, saliremo a 15-17°C anche al Centro (da Firenze a Terni fino a Roma); al Nord non riusciremo a salire molto sopra i 10°C a causa della nebbia notturna e di locali nubi basse in giornata.

Il weekend sarà all’insegna del sole salvo pochi disturbi: sabato il cielo sarà nuvoloso tra Liguria e Toscana con qualche debole pioggia, qualche addensamento è atteso anche sul resto del Nord-Ovest e in Sicilia, mentre gli altri italiani godranno di un bel sole e di temperature gradevoli. Domenica avremo ancora sole: anche le nubi del Nord-Ovest e della Toscana tenderanno a dissolversi salvo persistere sulla Liguria e, a carattere sparso, un po’ al Centro-Nord; al Sud il tempo sarà primaverile con massime oltre i 20 gradi. Ma la primavera durerà poco. La nuova settimana ci farà tornare all’autunno: inizialmente il tempo sarà mite, poi arriverà un treno di perturbazioni a portare piogge frequenti e un calo termico. Insomma, questo mese di febbraio non smetterà di sorprenderci con passaggi meteo ‘avventurosi’, tipici di una mezza stagione e non del pieno Inverno. NEL DETTAGLIO

Giovedì 20. Al Nord: nubi al mattino, sole dal pomeriggio. Al Centro: nuvoloso, specie sulle tirreniche con piovaschi su bassa Toscana e Lazio. Al Sud: pioggia in Sicilia.

Venerdì 21. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato salvo nubi in Sardegna. Al Sud: piogge deboli in Sicilia.

Sabato 22. Al Nord: pioggia in Liguria, piovaschi tra Piemonte e Lombardia, cielo coperto. Al Centro: piovaschi in Toscana e Lazio, asciutto altrove. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: più asciutto domenica; ingresso graduale di un treno di perturbazioni da lunedì, piogge. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)