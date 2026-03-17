15.8 C
Firenze
martedì 17 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Antisemitismo, Vannacci contro proposta Scotto: “Liberticida, si preoccupi delle strade intitolate all’infoibatore Tito”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il generale Roberto Vannacci contro la proposta di legge del dem Arturo Scotto, che chiede di vietare l’intitolazione di strade e piazze a chi nel tempo, a partire dal fascismo, ha appoggiato politiche razziali
e antisemite.  

“Scotto – dice il leader di Futuro Nazionale all’Adnkronos – ha perso la bussola, probabilmente l’ha buttata a mare insieme al telefonino quando era sulla regata Sumud – dico così perché io di Flottiglia ne conosco una sola-. Invece di pensare a restringere le libertà altrui di titolare vie, piazze, aule e palazzetti si preoccupi dei violenti e facinorosi che animano le manifestazioni propal e pro centri sociali, si preoccupi dei suoi colleghi di sinistra che invadono le aule del parlamento per impedire le conferenze stampa regolarmente approvate e programmate e si preoccupi dei capi dei sindacato che inneggiano alla rivolta sociale e si preoccupi delle piazze e delle vie dedicate all’infoibatore Tito”.  

“I reati d’opinione – replica il generale – sono una aberrazione liberticida e andrebbero cancellati da qualsiasi ordinamento. Ma, con l’approccio tipico della sinistra, Scotto anela alla libertà solo delle proprie idee e non di quelle degli altri. Le idee si combattono con le argomentazioni, caro Scotto, e non con la censura, i tribunali e le leggi degne della dittatura Orwelliana”. Scotto, conclude, “si preoccupi,a proposito di antisemitismo, dei suoi compagni di sinistra che ormai usualmente durante le manifestazioni propal bruciano la bandiera di Israele nella piazze”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.8 ° C
16.7 °
15.1 °
52 %
5.7kmh
0 %
Mar
16 °
Mer
11 °
Gio
14 °
Ven
15 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1325)ultimora (1179)sport (63)Eurofocus (52)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati