Antonella Clerici con l’holter attaccato, la spiegazione in diretta: “Ho degli sbalzi pressori”

(Adnkronos) –

Antonella Clerici ha condotto la puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, andata in onda oggi giovedì 24 aprile, con l’holter attaccato al braccio e ha spiegato al pubblico di avere “sbalzi pressori” che devono essere tenuti sotto controllo, come consigliato dal medico. “Continuiamo a cucinare e a tenervi compagnia. Ma vi devo dire una cosa personale”, ha esordito Antonella Clerici nella puntata di ‘È sempre mezzogiorno’. “Ve ne accorgerete e io sono abituata a raccontarvi tutto. Se sentite strani rumori, mi hanno messo l’holter per la pressione perché ho degli sbalzi pressori che vanno monitorati” ha dichiarato la conduttrice televisiva. E ha spiegato: “Ho tutto un ambaradan addosso, se a un certo punto sentirete dei rumori, sono io. Stanotte non ho dormito perché questo coso fa casino”. “Sono abituata a raccontarvi tutto nel bene e nel male. È un controllo”, ha concluso Clerici, tranquillizzando il pubblico. L’esame a cui si è sottoposta Antonella Clerici, infatti, non è invasivo e permette di tenere sotto controllo la pressione arteriosa durante l’arco di una giornata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)