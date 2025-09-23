24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Antonella Clerici confessa a ‘È sempre mezzogiorno’: “Ho un problema di salute”

(Adnkronos) –
Antonella Clerici ha un problema di salute. La conduttrice lo ha confessato oggi, martedì 23 settembre, nel corso della puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai 1. Clerici, che da sempre mantiene un rapporto molto diretto con i suoi telespettatori, ha ammesso: “Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni”.  La conduttrice ha però voluto rassicurare tutti: “Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute. È una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema”.  E sottolinea che nonostante il fastidio non è nulla di grave: “Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. È un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare”. E con grande dispiacere conclude: “Ecco questo è, adesso lo sapete. Sono tosta e curata bene. Per me è sicuramente importante la voce”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

