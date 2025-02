Antonella Clerici, la figlia Maelle compie gli anni: la dolce dedica sui social

(Adnkronos) – “Sembra ieri e sono già passati 16 anni”, comincia così il messaggio che Antonella Clerici ha dedicato alla figlia Maelle il giorno del suo compleanno. La piccola Maelle che solo pochi giorni fa si trovava al Festival di Sanremo per assistere alla co-conduzione della mamma Antonella, oggi venerdì 21 febbraio spegne 16 candeline. “Oggi sei una giovane donna. Sono fiera di quello che sei diventata”, scrive Antonella Clerici a corredo di un dolcissimo video in cui ha racchiuso delle immagini inedite di Maelle quando era bambina mentre gioca e passeggia sorridente accanto a mamma Antonella. “Tosta, ostinata, sicura e fragile, dura e morbida come la panna”, scrive la conduttrice di ‘È sempre Mezzogiorno’, che descrive alcune caratteristiche della figlia nata nel 2009 dalla relazione con Eddy Martens. E ancora: “Le contraddizioni della tua eta’. Mamma ci sarà sempre, io e te siamo un unicum inscindibile. Come dice la nostra canzone dancing queen… balla da regina e goditi la vita!”, ha concluso la Clerici augurando un buon compleanno alla figlia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)