Antonella Clerici, ospite ‘speciale’ a È sempre mezzogiorno: la sorpresa in diretta

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Ospite speciale a È sempre mezzogiorno. Nella puntata di oggi, venerdì 30 gennaio, Antonella Clerici ha presentato ai telespettatori un nuovo amico a quattro zampe: si chiama Simba, un labrador, nuovo cagnolone di Maelle, la figlia della conduttrice televisiva ed Eddy Martens, nata il 21 febbraio 2009.  

“Ho una sorpresa per voi, ma da sola non riesce a entrare”, ha esordito Antonella Clerici dirigendosi verso la cucina del programma di Rai 1. Con il guinzaglio in mano, Antonella Clerici ha fatto il suo ingresso in studio insieme a Simba, accolto con grande entusiasmo: “Ve lo presento, mancava nella casa del bosco un animale allora ogni tanto se farà il bravo ci verrà a trovare”.  

 

Poi, rivolgendosi direttamente al cucciolo, Antonella Clerici ha scherzato: “Lui è attratto dai profumi in cucina, quindi abbiamo fatto un patto: dietro la cucina non può andare”, ha detto la conduttrice mentre lo accarezzava. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

