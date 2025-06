Antonella Elia e Pietro Delle Piane sposi a San Silvestro: il sì il 14 giugno

(Adnkronos) – Antonella Elia e Pietro Delle Piane sposi a Cortina a San Silvestro. Niente matrimonio polinesiano quindi per la showgir e l’attore, che a ‘Storie di donne al bivio week end’, hanno annunciato a Monica Setta la nuova data e la location delle nozze. “Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro”, commenta Pietro delle Piane che nella puntata, che andrà in onda il 14 giugno, ha portato in tv una rosa Baccara e un anello. “Polinesia o Cortina ormai ho deciso : sposo Pietro”, anticipa la Elia. “Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia. Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina – era inverno e il riscaldamento era rotto – non ci siamo più lasciati”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)