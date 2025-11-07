Antonella Elia, salta il matrimonio con Pietro delle Piane: “Ci siamo presi una pausa”

15.5 C
(Adnkronos) – “Ci siamo presi una pausa, un momento di riflessione”. Così Antonella Elia ha annunciato ospite oggi, venerdì 7 novembre, a La volta buona che non sposerà più Pietro delle Piane. Almeno per il momento. Antonella e Pietro hanno deciso di prendersi una pausa dalla loro relazione poco dopo aver annunciato il matrimonio qualche settimana prima proprio nel salotto di Caterina Balivo.  

 

“È dipeso da tutti e due non solo da me. Ognuno ha le sue parti di colpe”, ha ammesso la showgirl. Antonella, con ironia, ha rivelato: “Pratico l’astinenza sessuale, mi prendo alcuni mesi di pausa per cercare di elevarmi dal primo al settimo chakra e raggiungere il divino”. 

