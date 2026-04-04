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Antonelli e la frecciata a Gravina: “Il nostro è uno sport per dilettanti”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli è il volto di questo primo scorcio di stagione in Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria nel Gp di Suzuka, parlando della pausa in arrivo a causa del conflitto in Medio Oriente, che ha portato alla cancellazione dei Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita: “È un peccato che abbiamo un periodo così lungo di pausa, allo stesso tempo non mi lamento più di tanto perché riesco a passare un bel po’ di giorni a casa. Ed è importante, perché è stato un inizio di stagione molto intenso”. 

Nel corso dell’intervista, Antonelli ha anche lanciato una frecciata a Gabriele Gravina, che ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della Figc dopo il flop dell’Italia contro la Bosnia, costato la terza mancata partecipazione degli azzurri ai Mondiali. “Alla fine noi facciamo uno sport per dilettanti” le parole del pilota, dopo che Gravina aveva detto che “il calcio è uno sport professionistico, gli altri sono dilettantistici”. 

Non è mancato un pensiero sulla Nazionale: “Peccato non andare ai Mondiali. Io ho un bellissimo ricordo degli Europei. Ero alla gara a Sarno, con mia madre, e dopo aver vinto siamo tornati a casa il più velocemente possibile perché volevamo guardare la finale dell’Europeo. Quello è stato un periodo bellissimo”. 

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