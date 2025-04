Antonello Fassari, il dolore dei colleghi: da Brignano a Guzzanti, i messaggi

(Adnkronos) –

Da Enrico Brignano a Corrado Guzzanti, da Massimiliano Bruno a Francesca Reggiani. Tanti i messaggi di amici e colleghi per Antonello Fassari, morto oggi 5 aprile 2025 all’età di 72 anni. “Antonello mi mancherai tanto, ricordo di te le lunghe chiacchierate sul set del film ‘Bambino di Betlemme’ e poi sul set de ‘I Cesaroni’ la tua risata inconfondibile, la tua gentilezza, il tuo sorriso. Fai buon viaggio amico mio e riposa in pace”, scrive Enrico Brignano in un post social. “Un artista combattente, un uomo leale, un amico. Mi mancherà”, commenta il regista e attore Massimiliano Bruno, che diretto Fassari nel film ‘Non ci resta che il crimine’. Tra i colleghi della tv, il ricordo di Corrado Guzzanti. Il comico condivide su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme ad Antonello Fassari nel programma tv ‘Avanzi’ e la scritta “Ciao Antonello”. Fassari “era un artista eccezionale, e un compagno di lavoro amabile. In più, era anche un militante, da sempre, e lo era rimasto anche in un momento come questo, in cui ‘metterci la faccia’ è diventato uno sport sempre meno frequentato. Qui sotto nell’unico lavoro che sono riuscito a fare con lui, una rilettura di ‘Scipione detto anche l’Africano’, di Gigi Magni. Bei ricordi. Grazie, Antonello, di tutto quello che ci hai dato in quattro decenni di una carriera artistica spettacolare. Che la terra ti sia lieve”, ricorda il regista Stefano Reali. “Sono molto dispiaciuta, abbiamo condiviso anni di lavoro assieme e ci siamo molto divertiti. E’ stato un grande collega: propositivo, generoso e spiritoso. Abbiamo fatto parecchie cose assieme”, non solo il programma tv cult ‘Avanzi’ di Serena Dandini ma anche ‘Sognando la California’ dei Vanzina”, dice all’Adnkronos Francesca Reggiani. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)