Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Antonello Venditti entra a sorpresa all’anteprima romana di ‘Notte prima degli esami 3.0’ cantando quello che è diventato l’inno ufficiale dei maturandi: ‘Notte prima degli esami’. Un brano che ha smesso di essere solo un classico degli Anni ’80 grazie al film omonimo di Fausto Brizzi del 2006. E ora ‘quella notte’ torna sul grande schermo dal 19 marzo con 01 Distribution diretta dall’esordiente Tommaso Renzoni, che ha scritto la pellicola con Brizzi.  

Ad intonare il brano – con l’inizio del countdown dei 100 giorni all’Esame di Stato – anche il pubblico presente in sala che si è unito al cast cantando a squarciagola “ma questa notte è ancora nostra…se l’amore è amore…”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

