Antoni Gaudì, cardinal Semeraro: “Approvata causa venerabilità e presentata al Papa”

(Adnkronos) – La causa per la venerabilità di Antoni Gaudì, architetto catalano morto a Barcellona nel 1926, è stata presentata al Papa. “Oggi nell’ordinaria è stata approvata all’unanimità la causa di un artista, Gaudì, ed è stata presentata al Papa la proposta di venerabilità”, ha fatto sapere il cardinale Semeraro in merito al riconoscimento della venerabilità di Antoni Gaudì da parte del Dicastero per le cause dei santi durante il seminario sul volume ‘Giubileo: immagini e segni’ tenutosi nella sala Pia dell’Università Lumsa di Roma moderato dal giornalista del Tg2 Giorgio Pacifici. E’ stato massimo esponente del modernismo catalano: sette delle opere dell’artista spagnolo figurano nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)