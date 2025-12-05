11.7 C
Anziani violentati in una casa di riposo a Capri, arrestato operatore sanitario

(Adnkronos)
Anziani violentati in una casa di riposo a Capri: arrestato operatore sanitario. I Carabinieri della Stazione di Capri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un operatore sanitario, indagato per diverse condotte di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di anziani , reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, nonché dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, da questo rivestita nel suo ruolo di Operatore Socio Sanitario.  

L’indagine è stata condotta dalla metà di ottobre alla fine di novembre 2025, dalla Stazione Carabinieri di Capri, con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sorrento e ha consentito di appurare come l’indagato sfruttasse le condizioni di minorata difesa degli ospiti della struttura a lui affidati, per costringerli a rapporti sessuali, mentre si trovava solo con loro per necessità di assistenza o durante le operazioni di igiene personale, giungendo inoltre spesso a maltrattarli, aggredendoli sia fisicamente che verbalmente. L’attività tecnica di videoregistrazione ha consentito di documentare, nel corso delle tre settimane circa di svolgimento, plurime condotte di violenza carnale e abuso, sistematicamente condotte durante i turni di servizio dell’uomo. 

Le vittime accertate risultano essere quattro anziani ospiti della struttura, tre donne e un uomo, tutti affetti da gravi patologie psichiche inabilitanti.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

