Anziano travolto e ucciso a Milano, fermato il pirata della strada

(Adnkronos) – È stato fermato questa mattina dagli agenti della Polizia locale di Milano l’uomo che ieri, verso mezzogiorno, alla guida di un furgone ha travolto e ucciso un anziano di 87 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni. Il pirata della strada, in fuga da quasi un giorno, è un 29enne egiziano. Sarà sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per omicidio stradale e omissione di soccorso. 

