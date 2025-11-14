12 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Appalti pilotati in Sicilia, oggi l’interrogatorio di Cuffaro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Oggi è il giorno di Salvatore Cuffaro. L’ex Presidente della Regione siciliana sarà interrogato questa mattina, dalle 9.30, dalla gip del Tribunale di Palermo che dovrà decidere se accogliere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura di Palermo.  

Sono 18 gli indagati, tra cui il leader di Noi Moderati Saverio Romano, che è stato interrogato ieri sera dalla Gip, respingendo tutte le accuse nei suoi confronti. Parlando della presunta segnalazione di una persona per un subappalto all’Asp Siracusa, Romano ha detto ai giornalisti: “Le contestazioni sono quelle nei capi di imputazione”. Sull’appalto di Siracusa ha spiegato: “Non è accaduto, non c’è stata nessuna possibilità che potesse accadere, perché ab origine non c’era nessun patto tra me e questi signori, ovviamente. E, quindi, non ci poteva essere, posto che non c’era il patto, nemmeno una ricaduta sul patto”. Secondo Romano, “il fatto al quale io devo necessariamente attenermi è che non c’è una sola intercettazione che mi possa riguardare. E anche nelle chat c’e’ mai un riferimento a patti criminosi”. 

Agli atti della inchiesta c’è da qualche giorno anche una relazione di servizio dei carabinieri del Ros. Si tratta di uno ‘sfogo’ raccolto dai militari dall’ex Presidente della Regione all’indomani delle perquisizioni. Cuffaro ha detto ai militari che il direttore generale dell’Asp, Alessandro Caltagirone, sarebbe “uomo di Forza Italia” e che la accelerazione nella gara sarebbe stata frutto “dell’intervento di Romano Francesco Saverio”, come si legge nelle carte. Cuffaro si sarebbe limitato ad aiutare Mauro Marchese, rappresentante legale della Dussmann che vinse l’appalto, ma perché “in passato aveva avuto delle divergenze con l’ex direttore generale dell’Asp, Ficarra; Marchese lamentava il fatto che Ficarra non li facesse lavorare”, come scrivono i carabinieri. Oggi Cuffaro risponderà alle domande della gip di Palermo. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12 ° C
14.3 °
11.8 °
94 %
0.5kmh
75 %
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1463)ultimora (1369)sport (51)demografica (43)attualità (30)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati