Arbitro revoca rigore, furia Conte in Atalanta-Napoli: “Ma come c***o fai?”

(Adnkronos) –

Furia Antonio Conte in Atalanta-Napoli. I partenopei sono stati battuti nel big match della New Balance Arena dalla squadra di Palladino, che si è imposta 2-1 in rimonta, in una partita segnata da episodi arbitrali. La direzione di gara dell’arbitro Chiffi non è piaciuta affatto né al club né a Conte, che ha deciso di non parlare nel post partita. Tra gli episodi che hanno fatto infuriare l’allenatore del Napoli c’è anche il calcio di rigore, prima assegnato e poi revocato, agli azzurri per contatto tra Hien e Hojlund, protagonisti anche dello scontro che ha portato all’annullamento, contestatissimo, del 2-0 di Gutierrez.

Al minuto 42′, dopo essere stato richiamato dal Var, Chiffi rivede le immagini al monitor e decide di revocare il rigore assegnato al Napoli. Una decisione che fa infuriare Antonio Conte: “Ma come c***o fai?”, ripete l’allenatore leccese mentre allarga le braccia e inscena un sorriso ironico, scuotendo la testa in segno di evidente dissenso. Ma cos’è successo a Bergamo?



Al 42′ Hojlund riceve il pallone al limite e si inserisce in area, nella più classica delle azioni di ‘sfondamento’. La sua corsa verso la porta viene però ostacolata dall’intervento di Hien, che si frappone tra l’attaccante danese e Carnesecchi. Ne nasce un duro contrasto tra ginocchia, con Hojlund che cade a terra dolorante e l’arbitro Chiffi che indica il dischetto.

Immediate le proteste della squadra di Palladino e di Hien, anche ammonito nella circostanza. L’intervento del Var però chiarisce la dinamica: è Hojlund ad andare incontro alla gamba di Hien per poi cadere a terra. Il contatto, insomma, è troppo poco per Chiffi per assegnare rigore e il penalty viene revocato, così come l’ammonizione per lo svedese, tra le proteste di Antonio Conte.

Al 46′ invece, poco dopo l’inizio del secondo tempo, un altro episodio arbitrale provoca le proteste del Napoli. Hojlund va, per l’ennesima volta, a contatto con Hien, che cade a terra, poi il pallone arriva a Gutierrez che segna, ma l’arbitro Chiffi annulla tutto proprio per il presunto fallo sullo svedese. Una decisione che ha fatto infuriare il direttore sportivo Giovanni Manna: “Incommentabile. Noi ripartiamo, facciamo gol, non so come faccia a fischiare”, ha detto a caldo ai microfoni di Dazn.

“Questa è una partita che se vai 2-0 cambia, annullare questo gol è imbarazzante”, ha continuato, invocando poi l’intervento del Var, “perché non lo riguarda? È incommentabile. Noi siamo buoni e cari, non commentiamo mai, ma questo episodio è imbarazzante. Ha annullato un gol senza che ci fosse niente per cui fischiare. Questo non è calcio, perche non l’hanno mandato a rivedere? Siamo stanchi, basta. Sennò facciamo la figura dei cog****i e non ci piace”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)