Arduino (Lidl Italia): “800mo negozio è risultato che ci proietta verso quota 1000”

(Adnkronos) – “L’apertura di questo punto vendita è sicuramente una tappa importante, perché raggiungiamo quota 800 negozi in Italia ma è anche un momento che ci proietta verso i mille punti vendita nei prossimi cinque anni. L’obiettivo di crescita, che rimane invariato, viene accelerato da un piano di investimenti molto importante”. Così Emilio Arduino, amministratore delegato Servizi centrali e Sviluppo immobiliare di Lidl Italia, intervenendo in occasione dell’inaugurazione del punto vendita di Viale Corsica 21 a Milano, l’800esimo negozio Lidl in Italia.

Un traguardo, quello celebrato con l’apertura del nuovo negozio milanese, che conferma le prospettive di crescita dell’azienda della Gdo: “Abbiamo investito circa 2 miliardi di euro negli ultimi cinque anni per la crescita della nostra rete di punti vendita e di centri logistici e contiamo di investire ulteriori 1,5 miliardi circa nei prossimi tre anni -aggiunge-. Gli interventi che stiamo realizzando in Italia negli ultimi anni sono legati alla rigenerazione e alla riqualificazione urbana: più del 70% delle nostre filiali sono orientate in questa direzione e rispondono alle esigenze delle comunità locali. Questo connubio fra privato e pubblico e questa collaborazione continua permette di ridare spazio e di dare un contributo da parte nostra alla comunità, occupiamo metri quadrati ma riqualifichiamo spazi che erano ormai dismessi, così facendo riconsegniamo qualcosa ai cittadini”.

“Il nuovo negozio di viale Corsica 21 a Milano presenta un inedito layout, completamente nuovo, che ci proietta in quella che è la nostra visione del punto vendita futuro -conclude Arduino-. Il colore blu accompagna il cliente in tutto il suo percorso tra gli scaffali e il giallo e il rosso esaltano gli elementi di freschezza e qualità, che teniamo a sottolineare perché è ciò su cui investiamo tantissimo”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)