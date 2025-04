Arezzo, bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola

(Adnkronos) – Una bambina di 9 anni ha salvato la nonna dopo aver imparato le prime nozioni di pronto soccorso alla scuola elementare. La piccola protagonista della storia è Emma, che nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile ad Arezzo, grazie al progetto “Asso” della Misericordia, ha chiamato il 112 seguendo le istruzioni degli operatori. Così è riuscita a salvare la nonna di 76 anni che si era sentita male a casa. L’anziana signora stava perdendo sangue dal naso, la piccola non si è lasciata intimorire e ha subito chiamato i soccorsi. La vicenda è raccontata oggi dalle cronache locali della ‘Nazione’ e del ‘Corriere di Arezzo’. È il secondo caso in un mese ad Arezzo dove i nipoti salvano i nonni. Il 4 aprile un anziano aveva avuto una crisi epilettica. Un’ambulanza della Misericordia di Arezzo era intervenuta anche allora su indicazione della centrale operativa sanitaria, sul luogo di un malore improvviso di una donna i 61 anni che si era accasciata a terra in preda a una crisi epilettica mentre stava falciando l’erba del prato con un tosaerba. Con lei c’era suo nipote di 11 anni che, anche lui come imparato a scuola con il progetto ‘Asso’, l’ha assistita, posizionandola su un fianco, provvedendo inoltre a inviare una chiamata di soccorso al numero unico per le emergenze, ossia il 112. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)