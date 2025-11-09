11.8 C
Arezzo, elicottero civile disperso sull’Alpe della Luna: attivate le operazioni di soccorso

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È in corso una vasta operazione di ricerca per un elicottero civile disperso nella zona impervia dell’Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche. La segnalazione è arrivata alle 17.00 al 118 della Asl Toscana sud est, dopo la perdita dei contatti con il velivolo. 

Per coordinare i soccorsi, nel comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, è stato attivato il gruppo maxi emergenze, con il disaster manager e un infermiere in sala operativa, in collegamento con le sale operative provinciali confinanti. Sul posto operano l’ambulanza di Badia Tedalda, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il Sast, la Croce Rossa Italiana e l’elicottero dell’Aeronautica Militare. 

Le ricerche proseguono in una zona caratterizzata da terreni impervi, mentre le autorità seguono da vicino l’evolversi della situazione. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

