Arianna David: “Calvario dopo operazione al seno, sono disperata”

(Adnkronos) – “Mi sono sottoposta a 7 interventi al seno e devo essere rioperata. Ora la situazione è disastrosa, sono disperata”. E’ lo sfogo di Arianna David oggi a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su airuno. 

“Ho aumentato il seno a 27 anni, è andato tutto bene fino alla prima gravidanza quando è uscito un pezzo di protesi sotto al muscolo. Ho fatto i controlli, attorno alla protesi si era creata una cicatrice naturale. Mi sono rioperata dallo stesso chirurgo, dopo il secondo intervento la protesi era salita molto in alto. Quindi, mi sono operata ancora, cambiando medico. Mi sono svegliata con una protesi molto più grandi di quello che avrei voluto”, spiega la conduttrice e attrice raccontando la propria odissea. 

“Mi è uscita la protesi dal muscolo, è sotto pelle e si è rigirata. Sta uscendo fuori all’altezzo dello sterno. Vado in ospedale e mi tolgo tutto, mi metto le bande… Sono terrorizzata all’idea di svegliarmi e dover ricominciare un calvario. Sono orrenda di profilo, sono magra con due palloni orrendi”, aggiunge. 

