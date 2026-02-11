13.2 C
Arianna David, la lotta contro il DCA: "Una vocina mi dice di non mangiare"

(Adnkronos) –
“Combatto contro una vocina che mi dice di non mangiare”. Arianna David ospite oggi, martedì 11 febbraio, a La volta buona ha raccontato la sua lunga battaglia contro un disturbo del comportamento alimentare (DCA) che l’accompagna da circa 30 anni. L’ex Miss Italia ha raccontato di non essere mai riuscita ad aumentare di peso e che ogni volta che prova a farlo “la testa lo rifiuta”. Per questo motivo è seguita dalla Asl per riuscire a seguire un percorso psicologico e alimentare capace di spezzare questo meccanismo.  

“Il disturbo del comportamento alimentare è insediato dentro di me da oltre 30 anni. Io convivo con una persona dentro, la vocina mi dice cosa posso e cosa non posso mangiare. È difficile, cerco di impegnarmi. Faccio quattro passi in avanti e tre indietro”, ha spiegato David.  

La modella italiana ha raccontato di star provando a cambiare gradualmente le abitudini alimentari adottate in questi anni: “Sto inserendo un po’ di proteine la sera a cena. La mia alimentazione è soprattutto vegetale. Non mangio nulla come dolciumi. Mi alleno anche tanto in palestra”.  

In studio è intervenuto il dottor Calabrese che ha sottolineato come il problema sta alla base: “Lei consuma troppo e introduce poco. Provi a introdurre carboidrati complessi, come i legumi”, ha consigliato il dottore. “Io mangerei tutto se non avessi la vocina dentro”, ha concluso David ribadendo la difficoltà quotidiana di convivere con il disturbo.  

webinfo@adnkronos.com

© Riproduzione riservata

