Arianna Meloni, appello alle opposizioni: “Su premierato confronto senza ideologie”

(Adnkronos) –

“Sarebbe bello” aprire un confronto con le opposizioni sul premierato, “magari senza i filtri dell’ideologia”, ha scritto oggi, sabato 20 settembre, Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fdi, in una lettera a ‘Il Foglio’. Credo che sia interesse anche di una sinistra che si candida a essere forza di governo avere un orizzonte di legislatura per realizzare il programma elettorale. Ho utilizzato il condizionale perché purtroppo so che molto difficilmente su questo tema, come per tanti altri, dall’altra parte dello schieramento ci sarà la volontà di discutere di premierato nel merito. Perché è sempre più chiaro a tutti che l’unico vero collante che tiene unito il cosiddetto campo largo, è soltanto la volontà di far cadere il governo di centrodestra. Si rassegnino, abbiamo appena cominciato a cambiare l’Italia”. ”È un bene che le opposizioni si propongano come alternativa al governo di Giorgia Meloni, ma mi auguro che vogliano alzare davvero l’asticella e superare la logica della contrapposizione ideologica alla Meloni. Il vero problema è che non hanno un’idea d’Italia definita, chiara e credibile, si presentano agli appuntamenti elettorali definendosi ‘campo largo’, largo negli slogan, ma vuoto nei contenuti”, ha continuato. Una “opposizione è credibile solo se ha un progetto politico di lungo respiro, con degli obiettivi chiari. Invece l’unico obiettivo che sembra avere la sinistra è quello di mandare a casa Giorgia Meloni, poco importa cosa accade il giorno dopo. Probabilmente sperano di ripetere quella stagione post 2011, quando l’ultimo governo di centrodestra fu fatto fuori a colpi di spread e speculazioni finanziarie”. ”Credo che sia interesse di tutti, ma soprattutto degli italiani, fare in modo che il sistema politico sia il più possibile basato sulla certezza che chi vince le elezioni possa governare per l’intera legislatura. Per questo il governo Meloni è impegnato a portare avanti un processo di riforme che possano ridisegnare l’architettura istituzionale garantendo stabilità e scongiurando il riproporsi di quegli scenari paludosi che hanno danneggiato l’Italia”, ha spiegato Meloni. ”La riforma del premierato – assicura la sorella della premier – serve proprio a superare queste degenerazioni in maniera strutturale, sarà in grado di garantire che il responso delle urne sia perfettamente aderente alla nascita del nuovo governo, rispettando così l’articolo 1 della Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo.Sarebbe bello confrontarsi con le opposizioni su questo tema, magari senza i filtri dell’ideologia”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)