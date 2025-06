Arianna Montefiori e il gesto d’amore di Briga: “Sapeva che avevo paura e…”

(Adnkronos) –

Arianna Montefiori e Briga sono stati ospiti oggi, venerdì 13 giugno, a La volta buona. L’attrice e il cantante hanno ripercorso alcuni dei momenti più belli della loro storia d’amore. Sposati dal 18 settembre 2021, Arianna e Briga hanno svelato alcuni gesti e piccole “follie” d’amore fatte l’uno per l’altra. L’ultimo progetto musicale di Briga, ex allievo di Amici, è dedicato interamente alla moglie. “Io gli dicevo sempre ‘tutte le tue canzoni passate sono state dedicate alle tue ex fidanzate’ e me questa cosa non andava affatto bene e così lui ha deciso di dedicarmi non solo una canzone, ma un intero album”, ha detto l’attrice sorridendo. Tra i brani spicca, ‘Il Metodo Migliore’, scritta proprio pensando ad Arianna e alle sue paure più curiose, come quella degli aerei e degli… ascensori. Una paura che ha ispirato Briga a compiere un gesto d’amore nei suoi confronti. “Un giorno lui ha attaccato dei bigliettini d’amore ovunque sull’ascensore di casa, è stato molto carino”, ha detto Arianna visibilmente commossa. A fare da cupido alla coppia è stata Diana Del Bufalo, grande amica dell’attrice: “Ci siamo conosciuti grazie a lei che ha pensato che saremmo stati perfetti insieme e alla fine aveva ragione”, ha raccontato Arianna Montefiori con gli occhi pieni di amore. “A me piace tanto essere corteggiata, e quindi l’ho fatto attendere un po’ prima di uscire insieme, ma è stato bravissimo con me”, ha aggiunto l’attrice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)