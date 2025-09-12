17.6 C
Armani, ecco la divisione dell’eredità: il 100% della società alla Fondazione, a Dell’Orco il 40% dei diritti di voto

(Adnkronos) – Pubblicati i due testamenti, si è aperta la successione per l’impero della moda lasciato da Giorgio Armani. Alla Fondazione Giorgio Armani (che aveva già lo 0,1%) va il 100% delle quote del Gruppo Giorgio Armani Spa: nello specifico, il diritto di proprietà piena sul 9,9% e quello di “nuda proprietà” sul restante 90%. Su quest’ultima parte grava infatti un diritto di usufrutto assegnato a Pantaleo dell’Orco, ai nipoti di Giorgio Armani e alla sorella. È quanto emerge dal testamento dello stilista. Sul totale della quote della società, Pantaleo Dell’Orco avrà quindi il diritto di usufrutto sul 30% delle quote e il 40% dei diritti di voto. I nipoti, Silvana Armani e Andrea Camerana, avranno diritti di voto pari al 15% mentre la Fondazione avrà diritti di voto pari al 30%. La maggioranza relativi dei diritti di voto spetterà dunque a Dell’Orco.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

