Armani, l’omaggio della stampa internazionale: “L’Italia perde un genio”

(Adnkronos) – La stampa internazionale omaggia Giorgio Armani, morto oggi a 91 anni, con quasi tutti i siti che ‘aprono’ con la scomparsa dello stilista. In Francia, considerata la patria della moda, Le Figaro parla di Armani come dell”’ultimo imperatore della moda italiana”, sottolineando che ”l’Italia ha perso un genio estetico che ha rivoluzionato il look dei suoi contemporanei”. Insomma, ”un uomo laborioso partito dal nulla che ha lasciato dietro di sé un impero della moda e un’immensa fortuna”. Per Le Monde, Armani è ”uno dei fondatori della moda moderna” che ”ha reso l’abito e la sartoria uno status symbol” e che ”ha regnato per oltre quarant’anni su un vero e proprio impero esteso in tutto il mondo”. In Gran Bretagna

Sky News saluta ”il re della moda italiana”, mentre la Bbc lo descrive come ”stilista leggendario” e ”archetipo dello stile e dell’eleganza italiani”. L’emittente prosegue affermando che ”lo stilista è stato considerato un pioniere sotto molti aspetti”, affermando che Armani ha avuto il grande merito di ”reinterpretare gli abiti da uomo e da donna per un pubblico moderno”. Armani come ”sinonimo di stile ed eleganza italiana moderna”, sottolinea il quotidiano Guardian. Il Financial Times rilancia l’ultima intervista ad Armani, pubblicata solo sabato scorso, sottolineando che ”il segno distintivo di Giorgio Armani era il controllo” e che lo stilista aveva una ”precisione chirurgica nello stile”, forse per gli studi che aveva condotto alla facoltà di Medicina. “Il mondo della moda è in lutto”, scrive il quotidiano tedesco Bild descrivendo Armani come ”un’icona della moda” che ha avuto ”un successo indescrivibile”. Secondo la Die Welt, con la morte di Armani ”si conclude un’era della moda”, affermando che lo stilista ”ha plasmato il mondo della moda internazionale per decenni”. In Spagna El Mundo ricorda Armani come ”lo stilista degli yuppie degli anni ’80 in generale e delle giacche da completo in particolare”, parlando di ”figura leggendaria che, attraverso i suoi tessuti e la sua ricerca sul taglio, incarna l’essenza dell’armonia quotidiana e di un’eleganza straordinaria”. El Paìs parla di ”leggenda della moda che passerà alla storia” sottolineando che è stato ”il primo stilista italiano a conquistare la Hollywood contemporanea” con una ”eleganza senza tempo”. Negli Stati Uniti, nel dare la notizia della morte di Armani, la Cnn sottolinea che è riuscito a ”portare i red carpet di Hollywood a nuovi livelli”. L’emittente Nbc ricorda ”re Giorgio, sinonimo di stile elegante e sobrio”. Il New York Times sottolinea che Armani riuscì a creare ”una uniforme maschile con una forma femminilizzata che piaceva alle donne”. E cita una sua ”alleanza con le star del cinema che ha reso il suo nome sinonimo di red carpet”. Il Washington Post descrive Armani come ”il titano della moda che ha bilanciato potenza e dolcezza” che ”ha portato il raffinato lusso italiano sulla scena mondiale”. Lo stilista e magnate degli affari ”celebrato per la sua sobria raffinatezza” ed è diventato ”lo stilista di riferimento di Hollywood”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)