Arriva Meloni e Rama si inginocchia: “Edi, smettila” – Video

(Adnkronos) –

Arriva Giorgia Meloni e Edi Rama si inginocchia. La presidente del Consiglio è arrivata al vertice della Comunità Politica Europea a Tiranaec è stata accolta dal primo ministro albanese Edi Rama. Quest’ultimo si è reso protagonista di un siparietto curioso inginocchiandosi davanti alla leader italiana, un gesto già visto in precedenza: anche lo scorso gennaio, ad Abu Dhabi, Rama aveva salutato Meloni nello stesso modo. Davanti alle telecamere e agli obiettivi dei fotografi riuniti in piazza Skanderbeg, Meloni ha reagito con una battuta al gesto di Rama, invitando scherzosamente il primo ministro albanese a inginocchiarsi “solo quando siamo da soli”. “Edi, no… La devi smettere – ha aggiunto Meloni-. Lo fa per sembrare alto come me…”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)