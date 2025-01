Arrivata a Savona ‘Come un’onda contro la violenza sulle donne’, la campagna di Rai Radio1 e del Giornale Radio Rai

(Adnkronos) – Procede spedita la campagna “Come un’onda contro la violenza sulle donne” di Rai Radio1 e del Giornale Radio Rai. Ieri nella sala G. Borsellino dell’Istituto Ferraris Pancaldo si è svolta la tappa di Savona che ha coinvolto l’ufficio scolastico regionale. Moderata da Elena Paba, inviata del Giornale Radio Rai e Rai radio1 e coordinatrice della campagna, la mattinata si è aperta con l’intervento del direttore Francesco Pionati e il messaggio di Papa Francesco dedicato all’iniziativa. Dobbiamo “educare le giovani generazioni al rispetto assoluto dell’altro sesso. Queste problematiche sono radicate nella società, è una questione di disvalori. La battaglia è lunga, non basta reprimere o combattere il fenomeno quando si verifica. Questo è un compito che spetta alle forze dell’ordine e alla magistratura. Noi dobbiamo sradicare proprio questa subcultura sulla quale si innestano questi gesti di violenza inconsulta”. Lo ha detto Francesco Pionati, direttore Rai Radio1 e Grr partecipando, in videocollegamento. “Spesso siamo i primi ad arrivare sul posto quando si verifica un episodio di violenza. La nostra difficoltà più grande è riuscire a entrare in empatia con le vittime perché spesso abbiamo a che fare con vittime che, tra virgolette, sono non collaboranti perché hanno paura di denunciare, o perché non sanno di essere vittime, o perché spesso provano vergogna per quello che è successo e quindi non vogliono raccontare” l’accaduto. Così il capitano Walter Cescentini, comandante della compagnia dei Carabinieri di Albenga (Sv), spiega che, “per ovviare a tale situazione, il nostro personale deve avere una grande preparazione professionale e anche una grande sensibilità nel cercare di cogliere tutti quelli elementi che, al di là di quello che” viene detto, “raccontano quello che è successo nella scena del reato”. “Come un’onda contro la violenza sulle donne” proseguirà con gli appuntamenti del 31 gennaio a Napoli e del 4 febbraio a Merano, prima di approdare ad Avellino, Sassari, prima di concludersi – a marzo – con due grandi eventi a Bologna e Milano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)