Arsenal-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Champions League con le semifinali. Oggi, martedì 29 aprile, l’Arsenal ospita all’Emirates Stadium il Psg nella gara d’andata. Nel turno precedente, i Gunners hanno eliminato i campioni in carica del Real Madrid (doppia vittoria), mentre i francesi hanno buttato fuori l’Aston Villa (vittoria all’andata, sconfitta al ritorno). Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. La semifinale di Champions tra Arsenal e Psg sarà trasmessa in diretta tv su Sky e i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go e su Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)