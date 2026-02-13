14.9 C
Arte, Confalonieri (Veneranda Fabbrica del Duomo): “Statua con libro un invito a leggere”

(Adnkronos) – È una bella iniziativa quella del restauro della statua ‘Santo barbuto con libro’, che ha circa 600 anni. Non so se sia una coincidenza la scelta di un’opera con un libro in mano, ma da qui passano circa 60-70 mila persone al giorno: se riuscissimo a dire loro di leggere un po’, faremmo un’opera buona”. 

Così Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, alla cerimonia di svelamento dell’opera scultorea restaurata nell’ambito del progetto ‘Adotta una statua’, lanciato proprio dall’ente ecclesiastico per valorizzare il patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano. Il restauro è stato sostenuto anche dalle donazioni di Gruppo Fnm. 

“Sono contento di questa nuova adesione”, da parte del Gruppo Fnm, “Si tratta di risorse che arrivano al Duomo, che ne ha sempre bisogno – dice il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo – Nonostante il boom turistico di Milano, il Duomo risente ancora degli effetti del Covid. Dobbiamo quindi dire grazie a sostenitori come Ferrovie Nord e anche alla Regione Lombardia, che ci hanno aiutato e continuano ad aiutarci”, conclude Confalonieri 

