Ascolti tv 11 settembre, ‘La Ruota della Fortuna’ prevale su ‘Affari Tuoi’

(Adnkronos) –
Vittoria Rai nel prime time di ieri sera con il film ‘Pare parecchio Parigi’ che ha totalizzato 2.333.000 telespettatori e il 15,4% di share. Medaglia d’argento per Canale 5 con ‘Elisa San Siro’ che ha raggiunto 1.454.000 telespettatori (share del 12%). Terzo posto per Italia1 con ‘The Plane’ che è stato visto da 1.394.000 telespettatori (9,1% di share).  Fuori dal podio su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ ha interessato 847.000 telespettatori (share del 7,5%) mentre su La7 ‘Piazzapulita’ ha realizzato 738.000 telespettatori e il 6,3%. Su Rai2 ‘Ore 14 Sera’ ha conquistato 648.000 telespettatori pari al 5,5% di share e sul Nove ‘Comedy Club’ con lo spettacolo ‘Il Pedone’ di Giuseppe Giacobazzi è stato visto da 406.000 telespettatori raggiungendo uno share del 2,8%. Su Tv8 ‘Men in Black: International’ è stato seguito da 290.000 telespettatori (1,9% di share) mentre su Rai3 ‘La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione’ ha ottenuto 237.000 telespettatori e l’1,5%.  Nell’access prime time su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha interessato 4.759.000 telespettatori pari al 25,4% mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ è stato seguito da 4.052.000 telespettatori raggiungendo uno share del 21,7%.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

