19.8 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv 12 ottobre, ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La fiction ‘Balene – Amiche per Sempre’, trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.147.000 spettatori e il 20.2% di share. Al secondo posto ‘La Notte nel Cuore’ su Canale 5, che ha conquistato 2.543.000 spettatori e il 14.9% di share. Terzo piazzamento per ‘Le Iene’ su Italia1, con 1.350.000 spettatori e l’11.6% di share. 

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove (1.536.000 spettatori, share 8%) e ‘Il Tavolo’ (823.000 spettatori, share 8%); ‘Presadiretta’ su Rai3 (746.000 spettatori, share 4.1%) dopo la presentazione da 585.000 spettatori (share 3%); ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (652.000 spettatori, share 5.1%); ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ su Rai2 (511.000 spettatori, share 2.5%) e ‘N.C.I.S. Origins’ (391.000 spettatori, share 2.2%); ‘La maschera di ferro’ su La7 (308.000 spettatori, share 1.9%); ‘I delitti del BarLume’ su Tv8 (270.000 spettatori, share 1.5%). 

In access prime time, su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 4.124.000 spettatori e il 21.2% di share e ‘La Ruota della Fortuna’ 5.191.000 spettatori e il 25.8% di share mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha registrato 4.888.000 spettatori e il 24.4% di share. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.8 ° C
21.2 °
19.3 °
76 %
0.9kmh
6 %
Lun
20 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
22 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1439)ultimora (1066)tec (83)Lav (61)sal (57)vid (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati