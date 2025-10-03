10.1 C
Ascolti tv 2 ottobre, ‘La Ruota della fortuna’ vince con 24,7% share

(Adnkronos) – La fiction ‘La Ricetta della Felicità’, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.057.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, ‘La Notte nel Cuore’ su Canale 5 ha conquistato 2.511.000 spettatori e il 16.3% di share. Terzo piazzamento per ‘Piazzapulita’ su La7, con 1.012.000 spettatori e il 7.8% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 (909 spettatori, share 6,6%), ‘L’uomo d’acciaio’ su Italia1 (880 spettatori, share 5,3%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (787 spettatori, share 5,9%), ‘Europa League – Feyenoord-Aston Villa’ su Tv8 (584 spettatori, share 3%), ‘The Mauritanian’ su Rai3 (538 spettatori, share 3,1%), ‘Io e Gianlu’ su Nove (469 spettatori, share 2,6%).  

In access prime time, su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (4.159.000 spettatori, share 20.6%) e ‘La Ruota della Fortuna’ (5.111.000 spettatori, share 24.7%), prevalgono su ‘Cinque Minuti’ (3.900.000 spettatori, share 20.3%) e ‘Affari Tuoi’ (4.710.000 spettatori, share 22.8%), trasmessi da Rai1.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

