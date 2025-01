Ascolti tv 20 gennaio, stravince ‘Il Conte di Montecristo’ col 31,4%

(Adnkronos) – La seconda puntata de ‘Il conte di Montecristo’, in onda ieri su Rai1, è stata di gran lunga la trasmissione più seguita del prime time, con 5.781.000 spettatori e il 31.4% di share. Al secondo posto, il ‘Grande Fratello’ su Canale 5, con 2.311.000 spettatori e il 17.3% di share. Terza posizione per ‘Avengers: Age of Ultron’ su Italia1, con 1.143.000 spettatori e il 6.6% di share. A seguire, tra gli ascolti di prima serata: ‘Boss in Incognito’ su Rai2 (947.000 spettatori, share 4.4%), ‘La Torre di Babele’ su La7 (831.000 spettatori, share 4.1%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (695.000 spettatori, share 4.6%), ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3 (667.000 spettatori, share 3.8%), ‘Ma che te ridi?’ sul Nove (597.000 spettatori, share 3.1%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (551.000 spettatori, share 2.7%). In access prime time vince su Rai1 ‘Cinque Minuti’ (con 5.088.000 spettatori e il 24.5% di share) e stravince ‘Affari Tuoi’ (che totalizza ben 7.019.000 spettatori con il 32.3% di share). Nel pomeriggio, da segnalare il boom di Diaco con ‘BellaMa’: il programma quotidiano in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, ha raggiunto il 7.2% di share nella prima parte e il 7.9 % di share nella seconda parte. Il picco è stato del 9.1%. Dato straordinario per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai. La media di stagione di ‘BellaMa’ si attesta al 6.7%, più 1.1 % di share rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, posizionando Rai 2, nella fascia 15.30-17, come terza rete nazionale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)