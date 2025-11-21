Ascolti tv 20 novembre, boom ‘Ruota dei Campioni’ che debutta con share al 28%

9.7 C
(Adnkronos) – E’ Canale5, che ieri trasmetteva il primo serale ‘La Ruota dei Campioni’, a vincere la prima serata televisiva di ieri, giovedì 20 novembre 2025. il format condotto da Gerry Scotti è stato visto da 5.881.000 spettatori con uno share del 28%.  

Su Rai1, il debutto ‘Un Professore 3’ con Alessandro Gassmann è stata vista da 3.556.000 spettatori, totalizzando il 20% di share. Rai3, con il suo ‘Splendida Cornice’ ha incollato davanti al video 983.000 spettatori per uno share del 5.9%), mentre su La7 ‘Piazzapulita’ ha convinto 899.000 spettatori e il 6.4%. Rete4, che ieri trasmetteva ‘Dritto e Rovescio’, ha ottenuto un ascolto medio di 747.000 spettatori (share al 5.5%), mentre Rai2 con ‘Ore 14 Sera’ è stato la scelta di 652.000 spettatori, con share al 4.8%.  

