Ascolti tv 4 settembre, Gerry si aggiudica terzo round. Ruota vince su Affari Tuoi

‘La Ruota della Fortuna’ si aggiudica anche il terzo round. Il game di Canale 5, per il terzo giorno consecutivo, è leader dell’access prime time, con 4.388.000 spettatori e il 24,59% di share, contro i 4.018.000 spettatori e il 22,63% di share ottenuti da ‘Affari Tuoi’. Canale 5 si aggiudica così la fascia di prima serata, con una media di 3.701.000 spettatori e il 21,45% di share, contro i 3.572.000 spettatori medi e il 20,70 registrati da Rai1. Ma tra i programmi del prime time, il film proposto da Rai1, ‘Succede anche nelle migliori famiglie’, è il più seguito con 2.504.000 spettatori e il 17,2% di share. Al secondo posto, il concerto di Alessandra Amoroso ‘Io Non Sarei – Live a Caracalla’ su Canale5, con 1.987.000 spettatori e il 16,5% di share. Al terzo posto, ‘Fall’ su Italia1, con 966.000 spettatori e il 6,6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘In Onda Prima Serata’ su La7 (845.000 spettatori, share 5,1%), ‘Hypnotic’ su Rai2 (657.000 spettatori, share 4,5%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (588.000 spettatori, share 4,6%), ‘Nove Comedy Club – Andavo ai 100 all’Ora’ sul Nove (358.000 spettatori, share 2,6%), ‘Volonté – L’uomo dai mille volti’ su Rai3 (332.000 spettatori, share 2,1%), ‘Ghostbusters – Legacy’ su Tv8 (303.000 spettatori, share 2,2%). Vittoria di Rai1 anche nel preserale con ‘Reazione a Catena – L’Intesa Vincente’ (2.184.000 spettatori, share 21,9%) e ‘Reazione a Catena’ (3.285.000 spettatori, share 25,4%) che prevalgono su ‘Avanti il Primo’ (1.435.000 spettatori, share 15.8%) e ‘Avanti un Altro’ (2.015.000 spettatori, 17,2%). Nella sfida dei tg delle 20, il Tg1 ha la meglio con 3.814.000 spettatori con il 24,5% di share, mentre il Tg5 ottiene 3.338.000 spettatori con il 21% di share e il TgLa7 1.236.000 spettatori con il 7,8%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)