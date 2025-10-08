Ascolti tv 7 ottobre, Montalbano su Rai1 vince con 20,3%

(Adnkronos) – La replica de ‘Il commissario Montalbano’, in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.099.000 di spettatori, pari al 20,3% share. Secondo posto per Canale5 che con ‘Buongiorno, Mamma! 3’ ha conquistato 2.375.000 spettatori con uno share del 16,2% mentre La7 con ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.498.000 spettatori e il 9,8% di share. Fuori dal podio troviamo ‘Retribution’ su Italia1 con 1.408.000 spettatori (7,9% share) mentre ‘XFactor’ su Tv8 ha raccolto 875.000 spettatori (5,9% share).

A seguire: Rete 4 con ‘È Sempre Cartabianca’ (607.000, 4,8% share); Rai2 con ‘Freeze – Chi Sta Fermo Vince!’ (527.000 spettatori, 3,5% share); Nove con ‘Corpi da reato’ (337.000 spettatori, 2,1%); Rai3 con ‘Of Dogs and Men’ (252.000 spettatori, 1,3% share).

In access prime time continua a imporsi Canale 5 con ‘La Ruota della fortuna’ che totalizza 5.287.000 spettatori e il 25,2% di share mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai 1 con 4.945.000 spettatori accorcia la distanza raggiungendo il 23,5% share.

