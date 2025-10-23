18.6 C
Ascolti tv, Canale 5 pigliatutto: la prima serata è di ‘This is Me’ e Scotti fa il 27%

(Adnkronos) –
Canale 5 vince la partita degli ascolti aggiudicandosi sia la prima serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, con ‘This is Me’ che totalizza 2.867.000 telespettatori e uno share del 21.2%, sia l’access prime time con ‘La Ruota della Fortuna’ che raggiunge uno share del 27,1% per 5.436.000 spettatori.  

La prima serata vede in seconda posizione Rai1 con la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ che ha totalizzato 2.829.000 spettatori pari al 17.8% di share, seguito da ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 con 1.392.000 spettatori e l’8.9%. Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ ottiene 1.019.000 spettatori e il 6.1% di share, mentre su Italia1 ‘The Legend of Tarzan’ registra 798.000 spettatori con il 4.5%, mentre su RealTime ‘Matrimonio a Prima Vista Italia’ arriva a 744.000 spettatori con un 4% di share, seguito da ‘Realpolitik’ su Rete4 con 409.000 spettatori e il 3.2%.  

Nell’Access prime time, la ‘Ruota della fortuna’ è seguita, al secondo posto, da ‘Affari Tuoi’ su Rai1 con 4.317.000 spettatori e il 21.4% di share, mentre sempre su Rai1 i ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa ottengono il 20.1% con 3.936.000 telespettatori.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

