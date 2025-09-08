24.3 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Ascolti tv, chi ha vinto domenica tra ‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Affari tuoi’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Ascolti tv domenica 7 settembre, nuova sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino in access prime time. A vincere ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5, che ha raccolto 3.706.000 spettatori pari al 21% di share contro i 3.198.000 spettatori (18,2% share) ottenuti da ‘Affari tuoi’ su Rai1.  La serie turca ‘La Notte nel Cuore’, in onda ieri su Canale 5, conquista invece il prime time con 2.001.000 spettatori, registrando uno share del 14,3%. Secondo posto per Rai1 che con la replica di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3’ ha interessato 1.719.000 spettatori, registrando l’11,8% di share mentre Rai3 con ‘Presadiretta’ ha conquistato 819.000 spettatori, raggiungendo il 5% di share. Fuori dal podio Italia 1 che con la pellicola ‘Uncharted’ ha incollato al video 789.000 spettatori (5% share) mentre Rai2 con ‘Il lago della vendetta’ ha intrattenuto 626.000 spettatori (3,7% share). A seguire: Rete 4 con ‘Fuori dal Coro’ (551.000 spettatori, 4,5% share); Tv8 con ‘Gran Premio di MotoGP’ (506.000 spettatori, 2,9% share); Nove con ‘La Corrida Remix’ (279.000 spettatori, 2,1% share) e La7 con ‘Il federale’ (223.000 spettatori, 1,4% share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

