venerdì 19 Settembre 2025
Ascolti tv, Clerici e Clementino vincono la prima serata. È sempre di Scotti l’access prime time

(Adnkronos) –
Vittoria di Rai1 nella prime time di ieri sera. La prima puntata di ‘Jukebox – La Notte delle Hit’ con alla conduzione la coppia formata da Antonella Clerici e Clementino ha ottenuto infatti 2.517.000 telespettatori raggiungendo uno share del 17,9%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Elodie San Siro’ che ha totalizzato 1.420.000 telespettatori e uno share del 10%. Terzo posto per Italia1 con ‘Citadel’ visto da 817.000 telespettatori con il 4,9% di share. Fuori dal podio su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ ha interessato 733.000 telespettatori (6% di share) mentre su La7 Piazzapulita è stata seguita da 712.000 telespettatori raggiungendo il 5,8% di share. Su Rai2 ‘Ore 14 Sera’ ha raggiunto 688.000 telespettatori (share del 5,5%) e su Rai3 il film ‘Per tutta la vita’ è stato seguito da 628.000 telespettatori (share del 3,6%). Su Tv8 ‘Il vento del perdono’ ha realizzato 370.000 telespettatori (2,3% di share) mentre sul Nove ‘Nove Comedy Club con Maschio Caucasico Irrisolto’ di Antonio Ornano è stato visto da 299.000 telespettatori pari all’1,9% di share.  
‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 si aggiudica ancora una volta l’access prime time con 4.809.000 telespettatori pari al 24,6% mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ totalizza 3.941.000 telespettatori e uno share del 20,1%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

