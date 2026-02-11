11.6 C
Ascolti tv, ‘Colpa dei Sensi’ su Canale 5 vince prima serata con il 15,4%

(Adnkronos) –
‘Colpa dei Sensi’ ha vinto la prima serata di martedì 10 febbraio 2026, con il 15,4% di share. La fiction di Canale 5 con Anna Safroncik e Gabriel Garko ha incollato allo schermo 2.396.000 telespettatori. A seguire, la Coppia Italia Napoli-Como su Italia 1 che ha totalizzato 2.970.000 telespettatori e il 14,6%. Su Rai 1 il film ‘Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich’ è stato visto da 2.355.000 telespettatori, pari al 13%. Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico hanno intrattenuto 2.313.000 telespettatori, pari all’11,1%.  

Su La7, ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.491.000 telespettatori e l’8,7% di share. Su Rai3, ‘FarWest’ ha segnato 587.000 telespettatori e il 3,7%. Su Rete 4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 431.000 telespettatori pari al 3,2%. Poco sotto con il 3% c’è ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’, che è stato visto da 512.000 telespettatori. Infine, su Tv8 il film ‘Io prima di te’ è stato visto da 354.000 telespettatori, pari all’1,9%. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.077.000 telespettatori e il 23%. Su Rai 1 ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 3.937.000 telespettatori e il 19,2%, mentre ‘Affari Tuoi’ 4.454.000 telespettatori e il 20,1%. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

