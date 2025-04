Ascolti tv, ‘Costanza’ su Rai1 batte la finale del Grande Fratello

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera, lunedì 31 marzo, con la seconda puntata di ‘Costanza’ che ha ottenuto 4.044.000 telespettatori e il 22,8% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con la finale del ‘Grande Fratello’, vinta da Jessica Morlacchi e vista da 2.690.000 telespettatori (share del 22%). Terzo posto per Italia1 con ‘SpiderMan – No Way Home’ che ha totalizzato 1.159.000 telespettatori e il 7% di share. Fuori dal podio su Rai3 il programma ‘Lo Stato delle Cose’ è stato visto 853.000 telespettatori pari a uno share del 5,2% mentre su Tv8 ‘GialappaShow’ ha interessato 819.000 telespettatori (share del 4,8%). Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ è stato seguito da 741.000 telespettatori toccando uno share del 5,1%. Su La7, invece, ‘La Torre di Babele’ ha registrato 755.000 telespettatori e il 3,9% e su Rai2 ‘Obbligo o Verità’ ha totalizzato 609.000 telespettatori pari al 3,5%. Sul Nove ‘Cash or Trash – Chi Offre di Più?’ ha interessato 361.000 telespettatori (1.8%) Nell’access prime time sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico ‘Cinque Minuti’ ha realizzato 4.959.000 telespettatori e il 24,6% di share mentre ‘Affari Tuoi’ ha registrato 6.386.000 telespettatori e il 30,3%. Su Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ è stata seguita da 3.006.000 telespettatori (share del 14,3%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)