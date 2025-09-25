18 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, De Martino accorcia le distanze su Gerry Scotti. Montalbano vince in prime time

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La replica de ‘Il Commissario Montalbano’, in onda su Rai1, vince il prime time mercoledì 24 settembre 2025 con 2.518.000 spettatori, raggiungendo il 16,7% di share. Medaglia d’argento per ‘Io Canto Family’ su Canale 5 che ha interessato 2.223.000 spettatori (15, 8% di share) mentre ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3 ha raccolto 1.447.000 spettatori (9,7% di share). Fuori dal podio troviamo ‘Lezioni di Mafie’ su La7 con 955.000 spettatori (5,5% di share) mentre la partita di Coppa Italia (Como-Sassuolo) su Italia 1 ha registrato 930.000 spettatori (5% di share).  A seguire: Rai2 con ‘C’era una volta il West’ (832.000 spettatori, 5,8% share); Tv8 con ‘Mia moglie per finta’ (502.000 spettatori, 3% share); Rete4 con ‘Realpolitik’ (453.000 spettatori, 3,6% share) e Nove con ‘Comedy Match’ (370.000 spettatori, 2, 2% share). In access prime time, vince la sfida Canale 5 con ‘La Ruota della Fortuna’ con 4.750.000 spettatori (23,5% di share) mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.425.000 spettatori (21,9% di share).  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18 ° C
18.6 °
16.5 °
75 %
1kmh
75 %
Gio
19 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (13)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)elezioni regionali Toscana 2025 (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati