Ascolti tv, De Martino domina la serata di martedì

(Adnkronos) – Stefano De Martino domina la serata di martedì grazie ad ‘Affari tuoi’ e ‘Stasera tutto è possibile’. Nella fascia di access prime time, il gioco dei pacchi di Rai1 ha conquistato ben 6.020.000 spettatori, pari a uno share del 27,7%. A seguire, in prime time, ‘Stasera Tutto è Possibile’ su Rai2 si aggiudica il primato di share (13,8%) tra i programmi in onda nella stessa fascia, intrattenendo 2.158.000 spettatori. Su Canale 5, infatti, ‘La Sirenetta’ ha totalizzato 2.305.000 spettatori e il 12,2% di share mentre ‘Miss Fallaci’ su Rai1 ha interessato 2.180.000 spettatori con uno share del 12%. Fuori dal podio troviamo: La7 con DiMartedì che ha registrato 1.498.000 spettatori (8,9% share) mentre Italia 1 con ‘Le Iene Show’ ha raggiunto 1.133.000 spettatori (8,6% share). A seguire: Rete 4 con ‘E’ Sempre Cartabianca’ (697.000 spettatori, 4,8% share); Rai3 con ‘Le Ragazze’ (644.000 spettatori, 3,4% di share); Tv8 con ‘The Karate Kid’ – La leggenda continua (283.000 spettatori, 1,7% share); Nove con ‘Man on Fire – Il fuoco della vendetta’ (282.000 spettatori, 1,8% di share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)