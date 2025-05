Ascolti tv, esordio di ‘Gerri’ su Rai1 vince prime time

(Adnkronos) – Debutto vincente per ‘Gerri’. La nuova serie crime, con Giulio Beranek e Valentina Romani, ha infatti ottenuto 3.445.000 telespettatori e il 20,9% di share vincendo la sfida del prime time di lunedì, 5 maggio. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Maria Corleone 2’ vista da 1.718.000 telespettatori (share dell’11%). Terzo posto per Italia1 con il programma ‘FBI: Most Wanted’ seguito da 964.000 telespettatori (share del 6%). Fuori dal podio su La7 ‘100 Minuti’ è stato seguito da 936.000 telespettatori pari al 5,5% di share mentre su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ ha totalizzato 882.000 telespettatori (share del 5,8%). Su Tv8 ‘GialappaShow’ ha realizzato 835.000 telespettatori e il 5,1% mentre su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha interessato 772.000 telespettatori (share del 5,7%). Su Rai2 il debutto di ‘Audiscion’ ha registrato 594.000 telespettatori pari al 3,6% mentre sul Nove ‘Little Big Italy’ ha totalizzato 490.000 telespettatori e il 2,7%. Nell’access prime time sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico ‘Cinque Minuti’ è stato visto da 4.807.000 telespettatori (24,3% di share) mentre ‘Affari Tuoi’ ne ha ottenuti 5.992.000 (29,1% di share). Su Canale 5, invece, ‘Striscia la Notizia’ è stato seguita da 2.761.000 telespettatori pari al 13,4% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)